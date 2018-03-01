СК начал проверку по факту гибели людей при пожаре в Раменском

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели двух женщин при пожаре в подмосковном Раменском, заявила в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины задымления. Также устанавливается количество пострадавших», — уточнила она.

Как ранее сообщал портал iz.ru, две женщины погибли, еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате хлопка бытового газа и пожара в жилом доме по улице Кирова в Раменском.