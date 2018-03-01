Прямой эфир

Около 40 пунктов обогрева работают на трассах в Курской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курской области на трассах функционируют в общей сложности 36 стационарных пунктов обогрева. При необходимости ими могут воспользоваться водители и пассажиры.

Как уточняет «Курская правда», пункты обогрева расположены в зданиях и сооружениях, которые находятся вдоль автодорог. Это АЗС, гостиницы, мотели, места отдыха и стоянок большегрузных автомобилей. Кроме того, их можно найти в социальных учреждениях населенных пунктов, через которые проходят автодороги. Здесь водители могут поесть, отдохнуть и зарядить мобильные телефоны.

В эти дни в ночные часы температура в Курской области опускается до –11 градусов. В дневные часы –10. Уже 10 марта в регионе днем ожидается до +3 градусов.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Тамбовской области в связи с сильными морозами на трассе Р-22 развернули мобильные пункты обогрева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три пункта обогрева заработали на трассе М10 в Новгородской области
Пункт обогрева для лебедей установили в Балтийске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017