Около 40 пунктов обогрева работают на трассах в Курской области

В Курской области на трассах функционируют в общей сложности 36 стационарных пунктов обогрева. При необходимости ими могут воспользоваться водители и пассажиры.

Как уточняет «Курская правда», пункты обогрева расположены в зданиях и сооружениях, которые находятся вдоль автодорог. Это АЗС, гостиницы, мотели, места отдыха и стоянок большегрузных автомобилей. Кроме того, их можно найти в социальных учреждениях населенных пунктов, через которые проходят автодороги. Здесь водители могут поесть, отдохнуть и зарядить мобильные телефоны.

В эти дни в ночные часы температура в Курской области опускается до –11 градусов. В дневные часы –10. Уже 10 марта в регионе днем ожидается до +3 градусов.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Тамбовской области в связи с сильными морозами на трассе Р-22 развернули мобильные пункты обогрева.