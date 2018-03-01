Роскомнадзор протестирует радиоконтроль на стадионах ЧМ-2018

Роскомнадзор проверит обеспечение устойчивой работы радиоэлектронных средств (РЭС) организаторов, участников и гостей на стадионах ЧМ-2018 во время тестовых матчей в апреле и мае.

Специалисты ведомства оценят электромагнитную обстановку и качество услуг мобильной связи, а также отработают поиск источников радиопомех и неразрешенных для использования РЭС.

«Во время тренировок с помощью переносной РЭС будет создана имитация нарушения. Задача групп контроля своевременно выявить и определить место нарушения, совместно с представителями оргкомитета чемпионата принять меры по прекращению работы РЭС-нарушителя», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Уточняется, что тренировочные мероприятия позволят обеспечить высокое качество услуг связи, предоставляемых организаторам, участникам и гостям предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в 11 городах России.