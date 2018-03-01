Медики оспаривают приговор за смерть ребенка в больнице на Урале

В Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор по делу о гибели трехлетнего Савелия Гладыша. Он умер шесть лет назад, однако лишь в ноябре 2017 года врача Светлану Кексель признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Медик получила два года ограничения свободы, однако приговор был отменен по причине истечения сроков давности. Кроме того, инфекционная больница Нижнего Тагила должна заплатить более 6 млн рублей в пользу матери мальчика.

Как отмечает ТагилСити.Ру, на заседании, которое прошло накануне, были заслушаны показания врача ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Натальи Родиной и директора НИИ судебной экспертизы «СТЭЛС» Александра Власова. Родина согласилась с выводами комиссии о том, что причиной смерти ребенка стала скарлатина, а лечение соответствовало его состоянию. Кроме того, Родина отметила, что родители в течение трех суток отказывались от госпитализации, несмотря на симптомы болезни.

В свою очередь Власов заявил, что лечение не подходило состоянию мальчика. Врач, которая его обследовала, имела специальность «Лечебное дело», однако состояние Савелия требовало особого внимания врача-педиатра. Но, по мнению эксперта, причиной смерти стала пневмония, а действия Кексель были оправданы. А вот действия врачей другой больницы, которые, подтвердив пневмонию, отправили ребенка обратно в клинику, Власов оценил негативно. Мальчик скончался в машине скорой помощи при подъезде к медучреждению.

Тем временем родители малыша по-прежнему винят в его смерти трех медиков: Светлану Кексель, врача третьей больницы и врача скорой помощи. Заседание суда отложено до 19 марта, когда состоятся прения сторон.