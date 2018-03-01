Прямой эфир

Защита Юлии Савиновских обжаловала отказ в возврате детей

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита Юлии Савиновских, удалившей себе грудь и являющейся автором блога от лица трансгендера, обжаловала отказ Орджоникиевского суда Екатеринбурга вернуть женщине двух приемных детей. Об этом сообщил адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

По его словам, апелляционная жалоба в Свердловский областной суд уже подана. Защита просит вернуть двух приемных детей, отнятых ранее, в семью и ссылается на то, что у Юлии Савиновских нет психических заболеваний, которые мешали бы ей стать усыновителем. Также в апелляции идет речь о нарушении процедур проверки семьи и отбирания детей, сообщает ТАСС.

Также Бушмаков уточнил, что предыдущее решение суда, который признал Савиновских мужчиной из-за удаления груди, также будет оспариваться, так как в резолютивной части решения суда ничего подобного не указано, а значит, является лишь личным мнением судьи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что суд Екатеринбурга признал местную жительницу Юлию Савиновских, ранее удалившую себе грудь, мужчиной и отказался вернуть ей приемных детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Органы опеки забрали двоих приемных детей у женщины, удалившей грудь
Армия США впервые официально взяла на службу трансгендера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017