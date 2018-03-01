Защита Юлии Савиновских обжаловала отказ в возврате детей

Защита Юлии Савиновских, удалившей себе грудь и являющейся автором блога от лица трансгендера, обжаловала отказ Орджоникиевского суда Екатеринбурга вернуть женщине двух приемных детей. Об этом сообщил адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

По его словам, апелляционная жалоба в Свердловский областной суд уже подана. Защита просит вернуть двух приемных детей, отнятых ранее, в семью и ссылается на то, что у Юлии Савиновских нет психических заболеваний, которые мешали бы ей стать усыновителем. Также в апелляции идет речь о нарушении процедур проверки семьи и отбирания детей, сообщает ТАСС.

Также Бушмаков уточнил, что предыдущее решение суда, который признал Савиновских мужчиной из-за удаления груди, также будет оспариваться, так как в резолютивной части решения суда ничего подобного не указано, а значит, является лишь личным мнением судьи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что суд Екатеринбурга признал местную жительницу Юлию Савиновских, ранее удалившую себе грудь, мужчиной и отказался вернуть ей приемных детей.