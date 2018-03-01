«Газпром» опротестует решение о выплате $2,56 млрд «Нафтогазу»

Российская компания «Газпром» выразила несогласие с решением Стокгольмского арбитражного суда о выплате $2,56 млрд украинскому «Нафтогазу» по иску на транзит газа.

В «Газпроме» заявили, что постановление вносит дисбаланс в отношения с оппонентом, что является нарушением принципов шведского права.

По мнению российской стороны, суд по-разному оценил аргументы сторон и принял во внимание только украинские доводы о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств по его отбору. При этом аргумент «Газпрома» о том, что снижение транзита было связано с падением закупок европейскими клиентами, не был учтен.

В российском газовом концерне заявили, что будут защищать свои права «всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством».