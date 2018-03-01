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Санкции вынудили ExxonMobil отказаться от проектов с «Роснефтью»

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Американская нефтяная компания ExxonMobil приняла решение отказаться от совместных проектов с компанией «Роснефть» из-за санкций США и Евросоюза в отношении России.

Согласно ежегодному отчету американской компании, в 2013 и 2014 годах ExxonMobil и «Роснефть» создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Однако в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении отечественного энергетического сектора, а во второй половине 2017 года американское правительство расширило перечень ограничительных мер против России.

«В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году», — сказано в документе.

Как отмечают в компании, потери американской стороны от такого решения могут превысить $200 млн.

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