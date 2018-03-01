Четыре человека пострадали при пожаре в химлаборатории в Перми

Четыре человека пострадали при пожаре в химической лаборатории в Перми в четверг, 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошел в здании «Пермской химической компании», расположенном на улице Воронежской. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 9:45. Ликвидировать пожар удалось в 10:28, сообщает сайт «Комсомольской правды в Перми».

Состояние пострадавших на данный момент неизвестно. Очевидцы сообщают, что всех работников после возгорания срочно отправили домой. Руководство предприятия совместно со специалистами пытаются определить причины произошедшего.