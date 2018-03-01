Прямой эфир

Трассы Миасса готовы к этапу Кубка мира по фристайлу

0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Миасс Челябинской области прибыли представители 17 стран, которые примут участие в Кубке мира по фристайлу. Он состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 3 и 4 марта. Первые тренировки уже начались.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на главного архитектора трассы Алексея Иванова, трасса полностью готова к соревнованиям. По сравнению с прошлым годом ее параметры остались неизменными: высота старта — 561 м, высота финиша — 368 м, перепад высот — 193 м, а длина трассы — 1,1 тыс. м. Впрочем, по словам Иванова, в этот раз трасса будет менее сложной, поскольку на соревнованиях в Южной Корее многие спортсмены были травмированы на склоне.

Трансляцию соревнований будет вести телеканал «Матч ТВ».

Агентство уточняет, что на Южном Урале со 2 по 4 марта пройдут два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Завтра, 2 марта, день квалификаций, 3 и 4 марта — финалы. Церемония открытия Кубка запланирована на 3 марта. В тот же день стартуют финалы первого этапа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Украины по биатлону отказалась бойкотировать этап КМ в Тюмени
Сборная Норвегии по биатлону выступила против бойкота Кубка мира в Тюмени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017