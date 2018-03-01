Трассы Миасса готовы к этапу Кубка мира по фристайлу

В Миасс Челябинской области прибыли представители 17 стран, которые примут участие в Кубке мира по фристайлу. Он состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 3 и 4 марта. Первые тренировки уже начались.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на главного архитектора трассы Алексея Иванова, трасса полностью готова к соревнованиям. По сравнению с прошлым годом ее параметры остались неизменными: высота старта — 561 м, высота финиша — 368 м, перепад высот — 193 м, а длина трассы — 1,1 тыс. м. Впрочем, по словам Иванова, в этот раз трасса будет менее сложной, поскольку на соревнованиях в Южной Корее многие спортсмены были травмированы на склоне.

Трансляцию соревнований будет вести телеканал «Матч ТВ».

Агентство уточняет, что на Южном Урале со 2 по 4 марта пройдут два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Завтра, 2 марта, день квалификаций, 3 и 4 марта — финалы. Церемония открытия Кубка запланирована на 3 марта. В тот же день стартуют финалы первого этапа.