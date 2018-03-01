Два человека погибли и четверо пострадали при хлопке газа в Раменском

Два человека погибли, еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате хлопка бытового газа и пожара в пятиэтажном доме по улице Кирова в подмосковном Раменском.

Сообщается, что в результате происшествия погибли две женщины. Одна из них обнаружена на лестничном марше между 2 и 3 этажами, еще одна погибшая — на балконе второго этажа.

Также сообщается, что в результате инцидента оказались разрушены пять межквартирных перегородок. Несущие стены остались целы.

Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Спасатели получили сообщение о том, что дом № 5 по улице Кирова загорелся в районе 7:30. Как сообщает телеканал «360», пожар удалось локализовать в 8:05, а полностью ликвидировать еще через три минуты.