Токио выразил Сеулу протест по проблеме «женщин для утешения»

Япония высказала протест Южной Корее после слов южнокорейского президента Мун Чжэ Ина относительно позиции Токио по вопросу «женщин для утешения». Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Япония не должна говорить о решении проблемы «женщин для утешения», будучи виновной стороной. Затем президент подчеркнул неоспоримость территориальной принадлежности японского острова Такэсима, а также заявил, что не требует от Токио особого отношения, только надеется, что японская сторона устранит разногласия с соседями, которые долго находились под ее гнетом, сообщает «РИА Новости».

Суга прокомментировал данное заявление и назвал его противоречием ранним договоренностям между Японией и Южной Кореей. Также генеральный секретарь отметил, что о своей позиции японские власти решительно выразили протест по дипломатическим каналам.

«Женщинами для утешения» называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в азиатских странах во время Второй мировой войны. Токио настаивает, что на сегодняшний день никаких свидетельств подобной практики не найдено.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что для решения проблемы «женщин для утешения» Япония должна принести искренние извинения.

В декабре 2015 года Япония и Южная Корея заключили соглашение, в соответствии с которым Токио выплатил 1 млрд йен (около $8 млн) бывшим «женщинам для утешения» с условием, что это решение будет окончательным.