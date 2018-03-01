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Арестованную в Нью-Йорке россиянку обвинили в покушении на убийство

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Фото: Global Look Press/Christian Parley
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Прокуратура Нью-Йорка предъявила 42-летней россиянке Виктории Насыровой обвинение в покушении на убийство. В настоящее время она находится за решеткой.

По данным ведомства, летом 2016 года женщина попыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса чизкейком, в который подмешала феназепам, чтобы выкрасть у нее документы.

Американку тогда удалось спасти. Пострадавшая рассказала, что перед случившимся в ее доме находилась Насырова, пишет «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, россиянку задержали в Нью-Йорке в марте 2017 года. Она находилась в розыске по линии Интерпола по делу об убийстве в Краснодаре. Позднее американские правоохранительные органы обвинили Насырову в серии грабежей на территории США.

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