Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в первый день весны

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до –10 градусов ожидается в Москве днем 1 марта.

По данным Гидрометцентра, возможна гололедица. Ветер восточный, 6–11 м/с, атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

В ночь с четверга на пятницу температура в столице опустится до 17–19 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Ранее «Мосгортранс» увеличил на 10% количество курсирующих в Москве автобусов в связи с усилением холодов.