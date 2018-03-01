Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в первый день весны
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до –10 градусов ожидается в Москве днем 1 марта.
По данным Гидрометцентра, возможна гололедица. Ветер восточный, 6–11 м/с, атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.
В ночь с четверга на пятницу температура в столице опустится до 17–19 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.
Ранее «Мосгортранс» увеличил на 10% количество курсирующих в Москве автобусов в связи с усилением холодов.