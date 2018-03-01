Десантницы провели тренировки по прыжкам с парашютом

Небо, вертолет, девушки и 25 градусов ниже нуля. В это время многие мужчины грелись дома на диванах, а в Тамбовской области десантницы выполняли свои будничные прыжки. Их выдержке позавидовала бы Лара Крофт!

Вместо фитнеса — тренировки по десантированию с вертолета. Девушки грациозно прыгали с разных высот — от 200 до 800 метров. Все задания девушки-военнослужащие выполняют наравне с мужчинами.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.