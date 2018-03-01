Более тысячи студентов подверглись харрасменту в Австралии

Более тысячи студентов за неделю в Австралии подверглись харрасменту. В университетах страны проходит так называемая неделя ориентации O-Week — будущие студенты приезжают в кампусы, знакомятся с жизнью вуза и друг с другом.

Оказалось, неопытностью абитуриентов умело пользуются старшекурсники. Студенты последних лет обучения домогаются и насилуют новичков, за безопасностью на территории студгородков якобы никто не следит.

Студенты требуют от ВУЗов взять ситуацию под контроль, в сети девушки устроили флешмоб, посвященный борьбе с насилием.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.