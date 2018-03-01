Более 180 авиарейсов отменили в Японии из-за шквалистых ветров

Более 180 внутренних авиарейсов отменены в Японии в связи со шквалистым ветром в результате образовавшейся зоны низкого давления.

Большинство рейсов были отменены в аэропортах островов Хоккайдо и Кюсю. Ветры также нарушили железнодорожное сообщение — отменили более 100 поездов.

По данным метеорологов, скорость ветра в отдельных регионах достигала 32 м/с. Согласно прогнозу, на Хоккайдо в течение суток может выпасть до 70 см снега. В прибрежных районах будет отмечаться повышение волн до 6–8 м.

Ранее штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана и Берингова моря из-за волн высотой 12 м.