Walmart не будет продавать оружие лицам младше 21 года

Крупнейшая в США торговая сеть Walmart запретила своим магазинам продавать оружие и боеприпасы лицам младше 21 года.

Компания также уберет со своего сайта изображения любых предметов, напоминающих по виду штурмовые винтовки, — это касается игрушек и пневматического оружия.

При этом в магазинах по-прежнему будут представлены товары для спортсменов и охотников, сообщается на официальном сайте Walmart.

Данное решение, как отмечено в заявлении, принято после недавних событий с применением огнестрельного оружия, в частности во флоридской школе, где погибли 17 человек.

Как сообщал портал iz.ru, в последний день февраля президент США Дональд Трамп призвал конгресс разработать и принять закон для предотвращения случаев вооруженного насилия и массовых убийств.