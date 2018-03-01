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Walmart не будет продавать оружие лицам младше 21 года

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Фото: Global Look Press/Diego Herculano
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Крупнейшая в США торговая сеть Walmart запретила своим магазинам продавать оружие и боеприпасы лицам младше 21 года.

Компания также уберет со своего сайта изображения любых предметов, напоминающих по виду штурмовые винтовки, — это касается игрушек и пневматического оружия.

При этом в магазинах по-прежнему будут представлены товары для спортсменов и охотников, сообщается на официальном сайте Walmart.

Данное решение, как отмечено в заявлении, принято после недавних событий с применением огнестрельного оружия, в частности во флоридской школе, где погибли 17 человек.

Как сообщал портал iz.ru, в последний день февраля президент США Дональд Трамп призвал конгресс разработать и принять закон для предотвращения случаев вооруженного насилия и массовых убийств.

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