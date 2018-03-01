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Полиция Лос-Анджелеса подтвердила задержание пловчихи Юлии Ефимовой

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса 30 декабря 2017 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на представителя полиции.

«Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова», — рассказал изданию офицер полиции Найт.

По данным правоохранительных органов, спортсменку задержали в 00:38 по местному времени (13:38 мск). В карточке указана дата рождения задержанной — 3 апреля 1992 года, а также цвет глаз, волос, рост и вес. Причиной задержания Ефимовой стал «легкий проступок», сообщается на сайте полиции Лос-Анджелеса. Девушку отпустили под залог в $5 тыс.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Юлии Ефимовой за то, что она якобы попала в ДТП в нетрезвом состоянии. Однако тренер спортсменки Ольга Елисеева эту информацию опровергла. По ее словам, в настоящее время российская спортсменка находится в США на сборах, с ней всё в порядке, уточняет газета «Комсомольская правда».

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