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Причиной взрыва в жилом доме в Таганроге стала тротиловая шашка

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Фото: youtube.com
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Причиной взрыва в одном из многоэтажных домов Таганрога на Котлостроительной улице могла стать тротиловая шашка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«По предварительной информации, в квартире могла взорваться тротиловая шашка промышленного производства, так как погибший ранее занимался геологоразведочными работами», — приводит заявление ведомства телеканал RT.

В результате взрыва погиб мужчина 1956 года рождения. Другие жители дома не пострадали, их имущество не повреждено. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

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