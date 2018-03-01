Причиной взрыва в жилом доме в Таганроге стала тротиловая шашка

Причиной взрыва в одном из многоэтажных домов Таганрога на Котлостроительной улице могла стать тротиловая шашка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«По предварительной информации, в квартире могла взорваться тротиловая шашка промышленного производства, так как погибший ранее занимался геологоразведочными работами», — приводит заявление ведомства телеканал RT.

В результате взрыва погиб мужчина 1956 года рождения. Другие жители дома не пострадали, их имущество не повреждено. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.