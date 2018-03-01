Названа самая серьезная угроза для мирового бизнеса

Проблема кибербезопасности является главной угрозой для роста мирового бизнеса. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC на основе данных глобального опроса инвесторов за 2018 год.

Еще в 2017 году киберугрозы находились на пятом месте в перечне угроз для бизнеса. В текущем году они заняли первое место в списке угроз. Кроме того, руководители компаний включили киберугрозы в тройку самых серьезных рисков. Согласно опросу, этой проблемой обеспокоены 41% инвесторов и аналитиков.

Помимо прочего, в пятерку угроз, ожидаемых в течение года, респонденты включили геополитическую нестабильность, темпы технологических изменений, популизм и протекционизм.

К угрозам, препятствующим росту экономики, инвесторы отнесли такие факторы, как дестабилизирующее влияние новых технологий, изменение поведения клиентов и каналов сбыта, передает RNS.

Наиболее важными странами для роста экономики опрошенные инвесторы назвали Китай, США, Германию, Великобританию и Индию.