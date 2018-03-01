Уличная гадалка задержана за нападение на пенсионерку в Хабаровске

Уличная гадалка задержана по подозрению в нападении на пенсионерку и кражу 150 тыс. рублей в Хабаровске, сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась местная жительница, пенсионерка. Она рассказала, что стала жертвой нападения на нее неизвестной женщины. К ней на улице подошла неизвестная женщина и сообщила, что на пенсионерке сглаз, а от него и все беды. Чтобы снять сглаз, необходимо провести процедуру очищения всей имеющейся в доме наличности.

Сначала заявительница поверила мошеннице и привела ее в свой подъезд. После этого она вынесла из дома 150 тыс. рублей, но вдруг что-то заподозрила и передумала. Тогда злоумышленница кинула в лицо потерпевшей горсть приправ, нанесла несколько ударов по голове, вырвала деньги и скрылась, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Подозреваемая была установлена и задержана. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, которая находится в федеральном розыске за аналогичные случаи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Кража».