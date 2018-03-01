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Большой бассейн откроют в поселке Хабаровского края

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Большой крытый бассейн планируют открыть в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края, об этом рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства районной администрации Татьяна Писарева.

К осени 2018 года в поселке планируют открыть большой крытый бассейн. Площадь бассейна составит порядка 25 кв. м, а глубина самой чаши будет варьироваться от 1,2 м в минимальной точке до 1,8 м в максимальной точке. В общей сложности на строительство было потрачено почти 250 млн рублей, сообщает Vostokmedia.

Бассейн будет размещаться на первом этаже двухэтажного здания. На втором планируется оборудовать тренажерный зал и кафе. Отличие именно этого бассейна от других в том, что сама чаша покрыта нержавеющей сталью. Подобных бассейнов насчитывается всего три по краю.

Строительство бассейна жители Чегдомына ожидают уже давно, ведь в 2013 году строительство было заморожено на три года в связи с прошедшим наводнением.

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