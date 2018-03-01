Заключенные будут производить контейнеры под ТБО в Амурской области

Заключенные исправительной колонии будут заниматься производством контейнеров под твердые бытовые отходы (ТБО) в Амурской области. Заказчиком продукции является «Городской сервисно-торговый комплекс» Благовещенска, сообщает пресс-служба УФСИН по области.

Во дворах столицы Амурской области скоро должны появиться контейнеры для мусора, сделанные руками заключенных. Пока что в город поступят порядка 150 единиц продукции. В общей сложности осужденным предстоит выполнить заказ приблизительно на 1 млн рублей, сообщает «Амурская служба новостей».

Для выполнения заказа в исправительном учреждении будут работать четыре человека. По словам мастера, работа несложная. После изготовления продукция в обязательном порядке проходит проверку на соответствие качеству.