Росавиация отказала Azur Air в выполнении 28 рейсов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) лишило авиакомпанию Azur Air допуска на выполнение 28 рейсов, большинство из которых чартерные.

Перевозчику запретили летать из Москвы и Санкт-Петербурга в Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку и Варадеро.

Кроме того, компания лишилась возможности совершать рейсы из российской столицы в Варну, а также в Болгарию, Доминикану, Испанию и на Кубу из региональных аэропортов, сообщается на сайте Росавиации.

Ранее ведомство сообщило об ограничении сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта из-за нарушений, которые влияют на безопасность полетов. Позднее авиакомпания направила в Росавиацию отчет об их устранении.