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Житель Ангарска лишился 50 тыс. рублей при покупке автомобиля

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Житель Ангарска лишился 50 тыс. рублей при попытке купить автомобиль Toyota Corolla, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 27-летний житель Ангарска, который рассказал, что стал жертвой мошеннических действий со стороны неизвестного лица. Мужчина присмотрел себе автомобиль Toyota Corolla 2001 года выпуска на одном из популярных сайтов по продаже транспортных средств, сообщает ИА IrkutskMedia.

После того как мужчина связался с продавцом, тот попросил его перевести ему задаток за авто. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. После завершения операции «продавец» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают о необходимости сохранять бдительность и ни в коем случае не совершать никаких операций с деньгами по просьбам неизвестных лиц.

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