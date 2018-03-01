Известный пес-спасатель по кличке Граф был отравлен в ЕАО

Известный пес-спасатель по кличке Граф был отравлен в Биробиджане в Еврейской автономной области (ЕАО). Информацию о происшествии предоставил хозяин Графа, спасатель ГКУ ДВРСПО МЧС России Максим Гольцов.

Инцидент произошел в прошедшее воскресенье, 25 февраля, на обыкновенной прогулке. Собака съела что-то на улице, а затем ей стало плохо, в том числе появились судороги. Максим оперативно доставил Графа в ветеринарную клинику, но было уже поздно, лабрадора спасти не смогли, сообщает ИА EAOMedia.

По наиболее распространенной версии, любимец биробиджанцев стал жертвой отравления от догхантеров. Потеря такой собаки — страшный прецедент. Граф стал своего рода талисманом службы. Животное могло помочь в будущем очень многим людям.

Это далеко не первый случай гибели животных от рук догхантеров. Организация «Добрые руки» уже давно пытается обратить внимание на то, что от рук догхантеров погибает всё больше и больше животных.