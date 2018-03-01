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Сильный ветер и метель ожидаются в Магаданской области сегодня

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Сильный северный ветер и низовая метель ожидаются на восточной территории Ольского городского округа и побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов, сообщает пресс-служба Пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Сегодня, 1 марта, на территории городских округов Магаданской области ожидаются северный и северо-восточный ветры, скорость которых будет составлять 11–16 м/с. Также из-за повышения скорости ветра возникнет низовая метель. В связи с этим спасатели региона распространили экстренное сообщение, пишет ИА MagadanMedia.

С подобными погодными условиями резко возрастает вероятность образования чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП, обрушением плохо закрепленных конструкций, также возможны нарушения в работе всех видов транспорта.

Помимо этого, существует угроза деформации и полного разрушения ледовой поверхности припая Охотского моря. Поэтому спасатели советуют гражданам быть внимательней и соблюдать осторожность.

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