Электроснабжение полностью восстановили в Краснодаре

Аварию на линиях электропередачи устранили и полностью восстановили электроснабжение в Краснодаре, сообщает пресс-служба «НЭСК-Электросети».

Энергоснабжение вновь появилось в трех районах города: Гидростроителей, Комсомольском и Пашковском. Для устранения аварии была вызвана специальная бригада, которая обнаружила и ликвидировала неполадку.

Причиной аварии стал пробой одного из кабелей в системе линий электропередачи. Сотрудники «НЭСК-Электросети» несколько часов занимались устранением поломки, сообщают «Кубанские новости».

Поломка произошла сегодня, 28 февраля, и оставила без электричества более 8 тыс. жителей.