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«Юбилейный» инвестор запустит перевозку грузов в Хабаровске

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Современное предприятие по перевозке и переработке грузов планирует открыть «юбилейный» инвестор в Хабаровске. Компания является 50-й по счету, которая хочет организовать какое-либо производство в регионе. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства края.

Число резидентов ТОСЭР в Хабаровском крае достигло юбилейного числа. 50-й по счету инвестор планирует реализовать проект современного предприятия по перевозке и переработке грузов. В общей сложности в проект будет инвестировано 6 млрд рублей, а число новых рабочих мест для специалистов достигнет 28.

В общей сложности на территории опережающего развития 50 инвесторов запланировали проектов на 89 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано более 6,7 тыс. новых рабочих мест, сообщает ИА AmurMedia.

На данный момент активно ведется проработка вопроса по возможному расширению границ ТОСЭР «Комсомольск» и «Хабаровск», так как количество желающих инвестировать в проекты увеличивается.

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