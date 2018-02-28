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Американские разведчики запросили около $60 млрд на свою деятельность

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американским разведчикам потребуется на свою деятельность в 2019 финансовом году $59,9 млрд. Соответствующий запрос был направлен в конгресс США.

В аппарате директора национальной разведки Дэниела Коутса отметили, что в запрошенную сумму входит финансирование зарубежных операций, передает ТАСС.

В разведсообществе подчеркнули, что другая информация о бюджете обнародована не будет, поскольку это может нанести ущерб национальной безопасности США. В частности, закон, принятый в 2007 году, обязывает нацразведку раскрывать только общую сумму расходов.

Стоит отметить, что в озвученную цифру не входят расходы на деятельность разведывательного управления минобороны, которые, как утверждают СМИ, составят $21,2 млрд. Таким образом, общие расходы составят $81,1 млрд.

Добавим, что в 2016 году США потратили на разведывательную деятельность $70,7 млрд, в 2017 году — $73 млрд.

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