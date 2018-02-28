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Около 800 незаконных иммигрантов в США смогли избежать ареста полиции

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andy Katz
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Мэр города Окленда (штат Калифорния) предупредила незаконных иммигрантов о предстоящем рейде полиции, благодаря чему около 800 нелегально находящихся в США иммигрантов смогли избежать ареста. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на и.о. главы иммиграционной и таможенной службы США Томаса Хомана.

«То, что она сделала, ничем не лучше ситуации, когда поставленный бандой наблюдатель поднимает тревогу при приближении полицейского патруля. Отличие лишь в том, что она подняла тревогу для всей округи», — приводит слова Хомана ТАСС.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в районе Окленда ухудшится из-за того, что там остались нелегальные иммигранты, ранее совершавшие различные правонарушения. В результате спецоперации в районе городов Окленд и Фресно задержали 150 незаконных иммигрантов, однако некоторые из них избежали ареста.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей.

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