В Петербурге мужчина открыл стрельбу из автомата

Неизвестный открыл стрельбу из автомата по проезжающей мимо машине в Невском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером в среду, 28 февраля, под Володарским мостом.

Случившееся успели заснять на видео очевидцы. На кадрах видно, как мужчина делает несколько выстрелов в направлении темной иномарки, в которой, предположительно, находились полицейские, после чего злоумышленник скрылся.

В настоящий момент место инцидента перекрыто. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.