Политика со спортивным характером

В Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Были обсуждены экономическое сотрудничество, ситуация на Украине, сирийский кризис и отношения Москвы с Европейским союзом. В этот же день российский лидер встретился с олимпийцами, которые вернулись из Южной Кореи. Президент вручил им государственные награды, а чуть позже из рук председателя правительства Дмитрия Медведева спортсмены получили ключи от автомобилей BMW.

Переговоры длились несколько часов. Стороны поддержали инициативу о создании российско-австрийского форума общественности, который позволит активизировать контакты по линии культуры и науки. Главы двух стран также обменялись мнениями о возможности продлить железнодорожную ветку с колеей российского стандарта от словацкого Кошице до Вены. Владимир Путин отметил, что обсуждение этого проекта наконец сдвинулось с мертвой точки.

Говорили на встрече и о вопросах внешней политики — в частности, ситуации на Украине и положении в сирийской Восточной Гуте. На пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина попросили дать оценку новому обострению в Сирии. Президент заявил, что Россия будет и дальше стремиться наладить в регионе политический диалог.

— К сожалению, в Восточной Гуте находится еще немало экстремистских сил, представителей целого набора террористических организаций, которые включены в соответствующий список ООН. Я сейчас не буду даже их всуе упоминать. А как известно, последняя резолюция Совета Безопасности ООН говорит о том, что в отношении этих организаций борьба не прекращается. Для нас это какое имеет значение? Ведь оттуда постоянно идут обстрелы, в некоторые дни ракетные и минометные удары доходят до 50–80 в день. Как известно, во всяком случае, в России, мы это хорошо знаем, мины попадают даже на территорию посольства Российской Федерации и торгпредства, — заявил Владимир Путин. — Мы что, терпеть это будем бесконечно, что ли? Нет, конечно.

Президент также высказал свое отношение к санкциям, введенным против РФ в 2014 году.

— Не мы же вводили санкции. Против нас ввели санкции. На мой взгляд, это явный ущерб интересам стран Евросоюза, России наносит ущерб. Неизвестно, правда, кому больше в конечном итоге, но ущерб очевиден для всех. А главное, что цели, которые ставились авторами политики подобного рода, не достигаются. В общем, это в известном смысле бессмысленное и вредное занятие, — заметил он.

Российский лидер подчеркнул, что у России и Европы — множество сфер для сотрудничества. А один из самых важных проектов — газопровод «Северный поток – 2» — носит чисто коммерческий, а не политический характер.

Пояснил Владимир Путин и позицию по вопросу о присутствии миротворцев на всей территории Донбасса. Он напомнил, что изначально речь шла о безопасности миссии ОБСЕ, которая отказалась вооружать своих сотрудников. Именно их Россия предложила защищать силами миротворцев. Тогда же канцлер ФРГ Ангела Меркель, по словам президента, выступила с инициативой, чтобы миротворцы сопровождали сотрудников ОБСЕ не только на линии разграничения сторон, но и на границе России и непризнанных республик.

— Теперь говорят: нет, нужно, чтобы они находились везде. То есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать, — заметил Владимир Путин, подчеркнув, что невозможно ввести международный контроль на определенной территории без согласия одной из противоборствующих сторон.

Бойцовский характер

В этот же день Владимир Путин вручил награды вернувшимся из Пхёнчхана олимпийцам. В ожидании торжественной церемонии спортсмены, одетые в униформу с российским триколором, делились впечатлениями в фойе. Так, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала журналистам, что уже фотографировалась с Владимиром Путиным, когда президент посещал спортивные объекты в Сочи, где она была на сборах. До начала игр в Корее 15-летняя фигуристка попросила у родителей подарить собаку. Теперь же, после ее победы в одиночном женском катании, щенков предлагают сразу пять питомников.

Открывая церемонию, Владимир Путин поблагодарил сборную за достигнутый в столь непростых условиях результат.

— Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие — и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон, — сказал президент.

По словам российского лидера, уважение заслужили все спортсмены, тренеры и другие члены нашей сборной, однако особенно хочется подчеркнуть успех тех, кто смог занять места на пьедестале.

— И здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю, и Алину [Загитову], и Женю [Медведеву]. Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту, — заявил глава государства.

Огромным подарком для миллионов российских болельщиков стала и победа в хоккейном турнире, отметил президент.

— Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но всё-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото. Дорогого стоят и успехи наших лыжников. Награды взяты совсем молодыми спортсменами, это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мир, — подчеркнул глава государства.

Олимпийские чемпионы поблагодарили всё российское руководство за решение не бойкотировать игры и за предоставленную им возможность показать свое мастерство. Серебряная медалистка Евгения Медведева заявила, что завоевывала медали прежде всего для страны.

— В свое выступление мы вложили всю свою душу без остатка, — сказала фигуристка.

— Спасибо за помощь, что дали доказать, что наш русский характер не сломлен и не будет никогда сломлен, — заявил хоккеист Павел Дацюк.

Его коллега Иван Телегин 28 февраля праздновал свой 26-й день рождения. На это обратил внимание президент и подарил ему книгу легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В конце церемонии глава государства заметил, что даже ограничения, введенные против наших спортсменов, не смогли повлиять на результат.

— Забрать можно всё что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент приветствовал решение о возвращении России в Международный олимпийский комитет (МОК) и выразил надежду, что в международных структурах пришли к пониманию: «спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения».

Преданность делу

По сложившейся традиции в этот же день с победителями и призерами Олимпиады встретился и председатель правительства Дмитрий Медведев. Спортсменов сопровождали родственники — жены и родители, а также руководители в лице президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга и исполнительного директора федерации Дмитрия Курбатова, а также президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова и генерального директора ФФКР Александра Когана. На встречу приехал и весь тренерский штаб хоккейной сборной России в лице главного тренера Олега Знарка, старшего тренера Харийса Витолиньша, тренеров Игоря Никитина и Ильи Воробьева, а также главы скаутской службы Алексея Жамнова.

Премьер поблагодарил спортсменов и вручил им ключи от автомобилей. Российским олимпийцам подарили внедорожники марки BMW: золотые медалисты получили авто модели X6, серебряные призеры — X5, бронзовые — X4.

— Добиться результата может только человек, который беззаветно предан своему делу. А вы именно такие люди. Может быть, особое внимание было приковано к XXIII Олимпийским зимним играм в силу весьма специфической атмосферы, которая сложилась вокруг Игр, вокруг нашей олимпийской команды. То, что вы сделали там, дорогого стоит. Потому что за Олимпийскими играми с удвоенным вниманием следила вся наша страна, — сказал Дмитрий Медведев.

Казус произошел в момент вручения презента фигуристке Екатерине Бобровой. Среди ключей долго не могли найти тот, который был записан на ее имя. Вскоре выяснилось, что незадолго до этого их по ошибке отдали хоккеисту Сергею Андронову, который тут же вернул их хозяйке. Дмитрий Медведев дважды рекомендовал олимпийцам проверить, на месте ли их новое имущество.

— Повезу эту «бэху» в родной Новокузнецк, — поделился с «Известиями» своими планами автор победного гола в финале хоккейного турнира Олимпиады Кирилл Капризов. — Правда, там лучше использовать внедорожник, но в последнее время с дорогами стало лучше, так что, думаю, эта машина справится с нагрузками.

Всего было подготовлено 46 автомобилей: 26 машин BMW X6 — для Алины Загитовой и хоккеистов сборной России, 13 BMW X5 получили фигуристы и лыжники, завоевавшие серебряные медали. Для бронзовых призеров было подготовлено семь автомобилей BMW X4.