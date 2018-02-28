Прощание с проповедником Билли Грэмом прошло в США

В Соединенных Штатах прошло прощание со скончавшимся на прошлой неделе в возрасте 99 лет известным христианским проповедником Билли Грэмом.

В церемонии приняли участие президент США Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс, а также другие американские политики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Трамп в своей речи выразил восхищение работой Грэма и отметил, что тот проповедовал в «не самые простые времена для Америки».

Как писал портал iz.ru, Билли Грэм, известный как всеамериканский пастор, ушел из жизни в возрасте 99 лет в своем доме в Северной Каролине.

Грэм был духовным наставником ряда американских президентов. К его мнению, в частности, прислушивались Ричард Никсон, Рональд Рейган, Джимми Картер, Джордж Буш – старший и Джордж Буш – младший.

За примерно 60 лет выступлений аудитория Билли Грэма составила более 210 млн человек в более чем 185 странах мира.