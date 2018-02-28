В требованиях к кандидатам увидели пробелы

ЛДПР подготовила поправки в закон «О выборах президента РФ», ужесточающие требования к кандидатам на пост главы государства. В основе законопроекта — те же требования, которые сейчас предъявляются к желающим устроиться на государственную службу. Либерал-демократы планируют внести инициативу в Госдуму 2 или 5 марта. Эксперты полагают, что к ряду нынешних кандидатов действительно есть вопросы, однако корректировка требований для выдвижения — тема следующего избирательного цикла.

Сейчас, чтобы стать госслужащим, необходимо пройти ряд проверок и представить определенные документы. Тогда как «кандидатом в президенты может быть любой бомж старше 30 лет, который является гражданином России», заявил «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Чтобы изменить ситуацию, ЛДПР предлагает ввести новые требования к претендентам: обязательная служба в армии, медицинская справка о состоянии здоровья и проверка соответствующих служб на допуск к гостайне. Кроме того, кандидат не должен иметь родственников за рубежом.

— Если вы при устройстве на госслужбу заявляете, что ваши дети, даже совершеннолетние, постоянно проживают за границей либо имеют вид на жительство либо иностранное гражданство, — всё, проверку не пройдете никогда, к гостайне допущены не будете, и, значит, вас не возьмут на госслужбу, — объяснил Игорь Лебедев.

Он также добавил, что при обнаружении этих фактов регистрация кандидата должна быть отменена.

— Мы хотим, чтобы правила допуска кандидатов к участию в выборах президента стали более серьезными, поскольку это очень ответственный уровень выборов, — заявил вице-спикер. — Соответствующий законопроект находится в последней стадии разработки, и от имени фракции мы внесем его в эту пятницу или в следующий понедельник. Безусловно, закон не будет иметь обратной силы и в случае его принятия будет действовать уже на следующих выборах президента РФ.

Политолог Антон Хащенко отметил, что этой инициативой ЛДПР «пытается попасть в выборную повестку — тем более что одно из предлагаемых ограничений, действуй оно в настоящее время, сделало бы невозможным участие в кампании Павла Грудинина, с которым Владимир Жириновский сегодня, по сути, борется за второе место».

— В целом инициатива заслуживает внимания. Действительно, несколько странно, что сейчас к соискателю на госслужбе предъявляется больше требований, чем к кандидату на пост президента, — сказал он.

Тогда как проживание родственников за рубежом, по его мнению, не повод отказать желающему баллотироваться — «это ущемление прав, и такое не будет никем поддержано».

— Другое дело, как в случае с Грудининым, непонятно, что там в итоге с зарубежными счетами. Какое-то издевательство над здравым смыслом, ЦИК и выборами. В таких ситуациях как раз закон и должен четко регламентировать, как поступать, — считает политолог.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что Владимир Жириновский хочет привлечь к себе внимание широкой публики, поскольку ему хотелось бы занять второе место на выборах президента. С этим, по его мнению, связаны громкие законодательные инициативы.

— Однако есть вопрос о целесообразности тех или иных требований к кандидатам в президенты. Кандидаты и так собирают немалое количество документов, а реально вводить, например, ограничения для занятия должности главы государства по состоянию здоровья не захочет, пожалуй, ни один из них. Поэтому новая инициатива — из разряда популистских, — заявил он «Известиям».

В то же время сам вопрос об уточнении требований к кандидатам имеет право на существование и, вероятно, еще будет решаться, отметил эксперт.