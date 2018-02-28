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Кусок бетона отвалился и упал с дома в центре Владивостока

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Кусок бетона отвалился и упал с крыши дома на пешеходную зону в центре Владивостока. Фрагмент упал на припаркованный автомобиль Mazda SX-4.

Фрагмент фасада здания в центре города отвалился и упал прямо на иномарку, припаркованную в пешеходной зоне недалеко от остановки общественного транспорта «Лазо». Кусок бетона разбил заднее стекло иномарки, передает ИА PrimaMedia со слов очевидцев происшествия.

В момент происшествия поблизости не было пешеходов, и никто из людей не пострадал. Судя по фотографиям, присланным агентству очевидцами события, территорию пешеходной зоны, где упал внушительный фрагмент крыши, огородили.

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