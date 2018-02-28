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Крупнейший ритейлер спорттоваров в США прекратил продажу винтовок

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Фото: commons.wikimedia.org/Mike Mozart
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Крупнейший в США ритейлер спортивных товаров — Dick's Sporting Goods прекратил продавать в своих магазинах штурмовые винтовки в ответ на унесшую жизни 17 человек стрельбу в школе в штате Флорида. 

На сайте компании говорится, что ее руководство уважает гарантирующую гражданам США право на ношение оружия вторую поправку к конституции, но при этом чувствует себя обязанным помочь решить проблему с участившимися случаями насилия с применением оружия. 

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«Мы должны помочь решить стоящую перед нами проблему. Насилие с применением огнестрельного оружия стало эпидемией, унесшей жизни слишком многих людей, включая детей», — говорится на сайте

Помимо изъятия из продажи штурмовых винтовок Dick's Sporting Goods собирается отказаться от продаж оружия с магазином увеличенной емкости и остановить продажу оружия лицам младше 21 года. 

Как писал портал iz.ru, исключенный ранее из учебного заведения 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в одной из школ в штате Флорида 14 февраля.

Он убил 17 человек, несколько десятков учеников пострадали. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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