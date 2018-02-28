Военные США считают Россию наиболее значительной угрозой

Россия является наиболее значительной угрозой, поскольку только она угрожает существованию США. С таким заявлением выступил начальник стратегического командования ВС страны (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен.

Что касается КНДР, то ее Хайтен считает «самой неопределенной угрозой, наиболее опасной в краткосрочной перспективе». Генерал также отнес к противникам Китай, отметив, что разрабатывают различные подходы к различным государствам.

«Против (Северной) Кореи мы используем оборону, против России и Китая элементы космической, киберобороны и другие элементы. Нам нужно смотреть на каждого противника различно и по отдельности», — приводит «РИА Новости» слова Джона Хайтена.

Как писал портал iz.ru, 2 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ, в частности, зафиксировал опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. Доктрина относит к числу угроз Иран и КНДР. При этом Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.