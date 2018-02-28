Путин выразил надежду на деполитизацию международного спорта

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что международные организации поймут необходимость деполитизации спорта. Соответствующее высказывание президента прозвучало на церемонии вручения госнаград российским медалистам Олимпиады в Пхенчхане.

«Надеюсь, что международные организации в конце концов поймут, что спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения», — приводит ТАСС слова главы государства.

Как передает агентство, комментируя решение Международного олимпийского комитета о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, президент отметил: «Мне кажется, это страница, которую мы должны перевернуть и для себя сделать выводы соответствующие».

Портал iz.ru ранее сообщил, что российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пхенчхане, получили из рук президента государственные награды. Атлетов наградили орденом Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» обеих степеней.

Зимние Олимпийские игры прошли в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены из России выступали на соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация об итогах соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.