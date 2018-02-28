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Путин выразил надежду на деполитизацию международного спорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что международные организации поймут необходимость деполитизации спорта. Соответствующее высказывание президента прозвучало на церемонии вручения госнаград российским медалистам Олимпиады в Пхенчхане. 

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«Надеюсь, что международные организации в конце концов поймут, что спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения», — приводит ТАСС слова главы государства. 

Как передает агентство, комментируя решение Международного олимпийского комитета о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, президент отметил: «Мне кажется, это страница, которую мы должны перевернуть и для себя сделать выводы соответствующие».

Портал iz.ru ранее сообщил, что российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пхенчхане, получили из рук президента государственные награды. Атлетов наградили орденом Дружбы и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» обеих степеней.

Зимние Олимпийские игры прошли в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены из России выступали на соревнованиях под нейтральным флагом. Подробная информация об итогах соревнований доступна в сюжете портала iz.ru. 

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