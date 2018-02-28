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Пункт обогрева для лебедей установили в Балтийске

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В городе Балтийск Калининградской области для лебедей организовали пункт обогрева. Это отапливаемое помещение, в котором для птиц есть еда.

Как рассказали ИА FlashNord в администрации, сейчас недалеко от военной гавани обитают сотни лебедей. В холода им сложно выжить без помощи человека. Состояние птиц постоянно отслеживается. В случае если лебедь начинает замерзать, его сразу же отвозят в пункт обогрева.

К благотворительной акции уже подключились компания «Балтийский хлеб» и гостиница «Золотой якорь».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на трассе Р22 в Тамбовской области развернули мобильные пункты обогрева. Они призваны помочь водителям, оказавшимся в трудной ситуации.

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