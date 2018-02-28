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Сотрудники ГИБДД устроили агитацию возле детских поликлиник в Тюмени

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Инспекторы ДПС открыли агитационные пункты возле детских поликлиник в Тюмени. Они рассказывали родителям, как выбрать детское удерживающее кресло и почему оно так важно в любой поездке.

Автоинспекторы вели разъяснительную работу по поводу того, как правильно подобрать устройство в зависимости от веса и роста ребенка. Кроме того, родители смогли протестировать разные кресла и бустеры в салоне патрульной машины, пишет портал «Наш город».

Сотрудники ГИБДД напомнили, что детское сиденье нужно приобретать не из-за нежелания оплачивать штрафы, а ради безопасности ребенка при авариях и экстренных ситуациях.

По правилам дорожного движения ребенка старше семи лет можно перевозить без удерживающего устройства только на заднем сиденье. Все дети до 11 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

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