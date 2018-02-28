МИД РФ: боевики мешают мирным жителям покинуть Восточную Гуту

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что боевики мешают выходу мирных жителей из Восточной Гуты. Коридор подвергся обстрелу боевиками в первый день действия гумпаузы. Российские военные выводят из зоны боев гражданских лиц и беженцев.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.