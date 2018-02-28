Отменен тестовый матч на новом стадионе в Калининграде

В Калининграде отменен тестовый матч «Балтика» — «Шальке-4» на новом стадионе. Он должен был состояться 22 марта, однако перенесен на неопределенный срок. Игра должна была стать одной из первых на новых объектах ЧМ-2018.

Калининград.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает, что решение было принято по рекомендации Министерства спорта РФ. Ранее оно советовало городам — организаторам ЧМ-2018 поберечь газоны на новых стадионах в условиях низких температур и не проводить мероприятия на них до 11 апреля.

Таким образом, отмечает агентство, первая игра на новом поле состоится в апреле между клубами «Балтика» и «Крылья Советов». Когда «Балтика» сразится с немецким клубом неизвестно еще и потому, что дата зависит от наличия свободных слотов в его графике.

Напомним, в рамках ЧМ-2017 на стадионе в Калининграде пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22 июня — Сербия со Швейцарией, 25 июня — Испания с Марокко, а 28 июня — Англия с Бельгией.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что под Калининградом будет построен город болельщиков. Там фанаты смогут снимать недорогое жилье.