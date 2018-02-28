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Путин обсудил с канцлером Австрии ситуацию на Украине и в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем текущее положении дел в Сирии и на Украине. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам встречи. 

По его словам, стороны согласились по поводу безальтернативности Минских соглашений в урегулировании внутриукраинского конфликта. 

«По нашему общему мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса», — подчеркнул президент. 

«В контексте положения дел на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, подчеркнули первоочередную важность объединения усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом с опорой на координирующую роль ООН и нормы международного права», — также рассказал Путин.

Он поблагодарил австрийских партнеров и лично Курца за «содержательные и плодотворные переговоры» и выразил уверенность в том, что их итоги поспособствуют углублению сотрудничества Москвы и Вены. 

Как писал портал iz.ru, канцлер Австрии на встрече с Путиным заявил, что Вена считает одной из своих целей снижение напряженности между Россией и Евросоюзом и готова способствовать углублению их сотрудничества. 

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Как писал портал iz.ru, 

 

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