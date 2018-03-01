Шестая рота

Восемнадцать лет назад, 29 февраля 2000 года, в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с головорезами Хаттаба, Басаева и Идриса. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Соотношение сторон — один к двадцати семи, 90 десантников против 2,5 тыс. террористов. В результате 84 бойца погибли, исполняя свой воинский долг. Самому старшему из них было 37 лет, младшему — 18. О беспримерном подвиге русских солдат — в материале портала iz.ru.

Ночь, туман

Вторая чеченская война. В феврале 2000 года боевиков выбили из Грозного и окружили в Аргунском ущелье. Их бомбили, нанося большой урон живой силе и технике, «шайтаны» молили «братьев» выкупить коридор, чтобы уйти в Дагестан. В СМИ позднее появились данные о том, что группа Хаттаба заплатила за выход из котла $500 тыс. Эта сумма прозвучала во время его разговора с Басаевым, который был перехвачен российскими спецслужбами. По словам Хаттаба, «этих шакалов-гоблинов начальники подставили, чтобы замести следы». Гоблинами бандиты называли десантников.

Как пишет журналист Владимир Малышев, правдивы ли обвинения в адрес высших командиров, доподлинно не известно, однако установлено, что на пути следования колонны Хаттаба по дороге на Ведено были сняты все милицейские блокпосты и боевики совсем не ожидали встретить разведчиков 6-й роты.

Бандиты связались по радио с командиром батальона Марком Евтюхиным: «Нас тут очень много, раз в десять больше вас. Зачем тебе неприятности, командир? Ночь, туман — никто не заметит, а мы очень хорошо заплатим». В ответ раздался мат, и боевики поняли, что сделки не будет. После этого десантников накрыл огонь, начались рукопашные схватки. Атаки шли волнами.

Солдаты смогли продержаться около 20 часов. Капитан Виктор Романов, который остался без ног из-за взрыва мины, продолжал корректировать артиллерийский огонь, а ефрейтор Александр Лебедев подорвал себя вместе с боевиками.

чечня2 Семья погибшего десантника ефрейтора Александра Владиславовича Лебедева Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Огонь на себя

Ночью 1 марта на помощь десантникам пришел майор Александр Доставалов вместе с третьим взводом 4-й роты. При этом Доставалов самовольно покинул оборонительные позиции 4-й роты.

По некоторым данным, никакой другой помощи (кроме поддержки полковой артиллерии) десантники не получили, хотя комбат не раз просил о подкреплении. Якобы солдаты с соседних высот хотели прийти на выручку, но командование запрещало это делать. Федеральные войска появились на поле битвы только сутки спустя.

Видимо, из-за этого, когда утром 1 марта Евтюхин вызвал огонь на себя, как отмечали сослуживцы, он произнес: «Вы нас предали, суки».

Занявшие высоту боевики добили раненых, стреляли в лицо — из-за этого возникли сложности с опознанием. Террористы, как рассказали свидетели, неспешно сложили тела погибших, поместили сверху труп Евтюхина, повесили ему на шею наушники и поставили перед ним рацию. Это символизировало то, что, несмотря на просьбы, на помощь десантникам никто не пришел.

чечня1 Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Андрей Лобанов, который выполнял поставленную во второй половине дня 1 марта задачу прийти на выручку 6-й роты, рассказал: «В голове постоянно сидел вопрос: почему не было информации, что такая орава боевиков прорывается? Почему отвели 3-й батальон, который был рядом? Если бы были своевременные разведданные, таких огромных потерь можно было бы избежать. И наша подмога уже ничего не могла изменить в том бою».

А потом дым развеялся

Всего выжило шестеро военнослужащих: сержанты Александр Супонинский и Андрей Поршнев, рядовые Алексей Комаров, Вадим Тимошенко, Роман Христолюбов, Евгений Владыкин. Сколько убитых среди боевиков — точно не известно. Максимальная цифра, которая называлась, порядка 700 человек.

Двадцати двум десантникам присвоили звание Героя России, 68 бойцов наградили орденом Мужества (почти всех — посмертно).

Об их подвиге сначала решили умолчать. 9 марта 2000 года военные обозреватели «Общей газеты» написали: «Отрывочные сведения о том, что <...> у населенного пункта Улус-Керт в ночь на 1 марта полегла в бою с бандитами целая рота 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии, в СМИ просочились. Да вот всего о произошедшем там не мог рассказать никто. Журналистов в этот район не допускали несколько суток. А самим военным приказали помалкивать. Разве что генерал-полковник Геннадий Трошев 5-го числа позволил себе наконец признать: «Шестая парашютно-десантная рота, которая была на острие атаки бандитов, потеряла убитыми 31 человека, есть и раненые». При этом в штабе ВДВ было известно, что данные о потерях не соответствуют действительности. Было указание не разглашать информацию о событиях на высоте 776, указывают журналисты.

чечня3 Сержант Андрей Поршнев, один из шести оставшихся в живых воинов-десантников Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Они увязывают это с тем, что бой начался буквально через несколько часов после того, как министр обороны Игорь Сергеев доложил российскому руководству о завершении военной фазы контртеррористической операции (КТО) в Чечне, поскольку организованного сопротивления со стороны бандитов больше нет.

Неотвратимое наказание

Оставшихся в живых террористов всё же постигло наказание. Одни были убиты в ходе КТО. Другие схвачены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Причем у этого преступления нет срока давности. В январе 2018-го жители Ставропольского края Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев получили по 15,5 и 16 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, они вели прицельный огонь по десантникам из автоматов Калашникова.

До этого жителя Чечни Аюба Тунтуева осудили на 24 года и 11 месяцев лишения свободы, а Максиму Понарьину дали пожизненный срок.

Среди осужденных также гражданин Украины — член экстремистской организации УНА-УНСО (запрещена в России) Александр Малофеев. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии.

Перед судом должны предстать еще двое подозреваемых — Артур Ушаев и Руслан Наматов.\