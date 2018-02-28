«Проектный офис правительства» скорректирует приоритеты

Вопросы результативности и будущей работы «проектного офиса» правительства президент России Владимир Путин затронет в послании Федеральному собранию 1 марта. Об этом на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сообщил его глава, председатель правительства Дмитрий Медведев

Участники президиума подвели предварительные итоги реализации госпрограмм в 2017 году. Премьер-министр сообщил о достижении ключевых показателей практически по всем проектам.

— Очевидно, что проблемы не решить за один год, тем более такие масштабные. Очень многое ещё предстоит сделать. Большинство программ спланированы до 2025 года. Естественно, будут коррективы и в эти программы. Завтра будет послание президента с оценками того, что делалось, и предложениями, поручениями по продолжению работы, в том числе и по этим приоритетам. — сказал Дмитрий Медведев.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был образован в 2016 году. Его задача — обеспечение взаимодействия федеральных, региональных и местных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, связанным со стратегическим развитием страны. Совет занимается проектами в сфере образования, здравоохранения, ипотеки, ЖКХ, международной кооперации, производительности труда, малого бизнеса, дорожного строительства, экологии, развития моногородов и др.

— Государственная политика не исчерпывается только приоритетными проектами. Вне этих тем существует огромное количество вопросов, которые тоже нуждаются в пристальном внимании. Но приоритеты позволили нам сконцентрировать административный, то есть управленческий, ресурс и финансовый ресурс на важнейших направлениях, исключительно важных и для страны, и для отдельных граждан, — добавил председатель правительства.

Дмитрий Медведев напомнил, что полтора года назад была начата работа по 11 стратегическим направлениям. Сейчас количество проектов и программ увеличилось до 28, в их реализации участвуют 20 федеральных органов власти, три института развития и все регионы России. При этом ключевые показатели не были достигнуты только по двум программам — «Оздоровление Волги» и «Технологии и комфорт — матерям и детям».

— По последнему есть достаточно существенное отставание. Необходимо доложить, почему это произошло, и, естественно, постараться компенсировать то отставание, которое существует, — сказал Дмитрий Медведев.

В прошлом году общий бюджет приоритетных проектов и программ составил 200 млрд рублей. По словам председателя правительства, он был исполнен на 97%. В нынешнем году на эти цели будут выделены 168,1 млрд рублей. Больше всего будет направлено на реализацию приоритетных проектов в сфере образования. В следующем году — 42,3 млрд рублей; в 2019 и 2020 годах — 43 млрд и 30,3 млрд рублей соответственно.