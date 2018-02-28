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Главы субъектов СЗФО подписали Кодекс добросовестных практик

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Главы 11 регионов, которые входят в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), подписали Кодекс добросовестных практик, над которым работал Роскомнадзор, с целью защиты информации и личных данных в Сети.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, подписи под документом поставили: губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Ленинградской области Александр Дрозденко, Мурманской области Марина Ковтун, Вологодской области Олег Кувшинников, Новгородской области Андрей Никитин, Архангельской области Игорь Орлов, Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, а также полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что сегодняшнее мероприятие является важной составляющей совместной работы по защите прав граждан на тайну личной жизни в части обеспечения безопасности и сохранения конфиденциальности персональных данных.

Напомним, впервые Кодекс добросовестных практик был подписан осенью 2016 года в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». Под этим документом поставили подписи представители более 30 организаций и коммерческих компаний.

Подписывая данный кодекс, операторы подтверждают свою готовность содействовать созданию безопасного интернет-пространства, а также формировать культуру безопасного поведения в Сети.

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