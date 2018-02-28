Мужчину с гранатой задержали у здания ФСБ в центре Орла

Мужчина с гранатой в руках задержан в центре Орла. Инцидент произошел накануне вечером, однако подробности случившегося стали известны лишь сегодня.

Как сообщает ресурс InfoOrel.ru, вооруженного гранатой заметили недалеко от здания областного главка ФСБ на Полесской улице. Правоохранители вычислили его по камерам наружного наблюдения.

Было принято решение о перекрытии в этом районе движения автотранспорта. Однако задержать нарушителя не удалось. Позже его заметили в районе Прокуровки. Там и была проведена операция.

Между тем некоторые СМИ предполагают, что случившееся было частью антитеррористических учений.