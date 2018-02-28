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Аномальные холода ожидаются в Тульской области

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Синоптики прогнозируют аномальный заморозки в Центральной России, в Тульской области температура будет ниже климатической нормы на 9–12 градусов.

МЧС предупреждает, первый день весны в Тульской области будет холодным. В ночные часы температура опустится до минус 15 градусов. При этом климатическая норма на 1 марта составляет минус 5 градусов, уточняет ИА «Тульские новости».

Представители экстренных служб рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности. При морозной погоде возможно промерзание дорожного полотна, в связи с этим рекомендуется снижать скорость на развязках, возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

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