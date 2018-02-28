Десятки вскрытых посылок найдены в мусорных контейнерах в Новосибирске

Десятки пакетов, напоминающих вскрытые посылки, нашел житель Новосибирска в мусорном контейнере. В качестве отправителя на них значилась Монголия, а в качестве получателя — адресаты из Москвы, ХМАО, Ленинградской и Нижегородской областей. Причем в некоторых из них, как сообщил нашедший, еще оставалось содержимое — семена и детали для смартфонов.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, обращение по факту случившегося уже направлено в полицию и в ФГУП «Почта России». Там уже заявили о готовящейся проверке.

Руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала учреждения Антон Калтыгин предположил, что посылки могли быть отправлены не госпочтой, а какой-либо коммерческой структурой. По его словам, на пакетах нет почтовых идентификаторов, трек-номеров и почтовых штампов.

Портал iz.ru 15 февраля сообщал о том, что в Татарстане арестованы сотрудники Казанского логистического центра «Татарсан Почтасы». Их обвинили в краже дорогих посылок на общую сумму более 2,5 млн рублей.